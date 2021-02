U-Haftverlängerung für BVT-Mitarbeiter

Die U-Haft für jenen BVT-Beamten, der sensible Daten aus dem Polizeiapparat an Wirecard-Chef Marsalek gegeben hat, wurde um vier Wochen verlängert. Bei der Hausdurchsuchung in Kärnten wurden Dokumente aus dem U-Ausschuss mit FPÖ-Wasserzeichen gefunden.

Zehn Minuten lang wehrte sich der langjährige BVT-Beamte O. bei der Verhaftung durch seine Kollegen. Er soll sensible Daten und Akte aus dem Polizeiapparat weitergegeben haben. Teils auch gegen Geld. Darum wurde er am 24. Jänner verhaftet - und soll zumindest noch vier weitere Wochen in U-Haft bleiben. Diese Entscheidung fiel Anfang der Woche.

Auch im U-Ausschuss war O. am Mittwoch Thema. Vorsitzender Wolfgang Sobotka sagte dort, dass bei der Hausdurchsuchung von O. aus dem U-Ausschuss klassifizierte Akten gefunden wurden. Und zwar mit einem FPÖ-Wasserzeichen darauf. Nach "Presse"-Informationen handelt es sich um Akten zu dem Nebenstrang zu Ermittlungen rund um den Ex-Wirecard-Chef Jan Marsalek.

Der U-Ausschuss widmet sich eigentlich dem Themenkomplex rund um Ibiza und den Casinos. Bei der Handyauswertung von Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus wurden aber Chats gefunden, die zeigten, dass über Marsalek Informationen aus dem Herzen des Verfassungsschutzes an ihn gelaufen sind. Darum befindet sich das in den Casinos-Akten, die auch den Parlamentariern zur Verfügung gestellt werden.

Eine Verhaftung mit Folgen

Dynamik in die Sache kam dann vor knapp zwei Wochen, als der ehemalige BVT-Abteilungsleiter W. verhaftet wude. Er soll Marsalek bei seiner Flucht geholfen haben. Und hat außerdem jahrelang für ihn gearbeitet. Er soll für ihn auch sensible Informationen zu gewissen Personen eingeholt haben. Die soll ihm - laut eigener Aussage - sein alter Polizeikollege O. besorgt haben. Er habe sich dafür revanchiert, indem er einen Teil seiner Schulden bezahlte.

W. sagte auch aus, dass O. quasi für die ganze Opposition gearbeitet hatte. Und dass er sich nicht vorstellen könne, dass er das gratis gemacht habe. Dass Informationen Richtung Peter Pilz geflossen sind, ist aus den vorliegenden Unterlagen ersichtlich. Dass er offenbar mit der FPÖ zu tun hatte, das belegt nun die Hausdurchsuchung. Die Neos wollten sich nicht dazu äußern, ob es eine Bekanntschaft gab. SPÖ und ÖVP sagten, den Mann nicht zu kennen. Der galt als SPÖ-nahe und soll vor allem in der Wiener SPÖ viele Kontakte haben. Alle Parteien schlossen Geldflüsse aus.

Abgeordnete dienen dem Staat, müssen darauf achten, dass die Grundregeln eingehalten werden. Ob manche Informationen entgegengenommen haben, die wissentlich durch Amtsmissbrauch generiert wurden, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. O. soll übrigens nicht der Typ Informant oder Whistleblower gewesen sein, der sich etwa verzweifelt an Oppositionspolitiker gewandt hat, weil ein ihm bekannter Missstand nicht mehr tragbar gewesen sei. Die Informationen sollen vor allem Material gegen den politischen Gegner gewesen sein. Ob dafür auch Geld geflossen ist, ist ebenfalls Gegenstand von Ermittlungen.

O. wurde übrigens schon 2017 aus dem BVT zwangsversetzt, weil ihm Spionage für Russland vorgeworfen wird. Er soll dazu Hunderte Datenabfragen gemacht haben, deren Sinn unklar ist. Die Ermittlungen laufen auch dazu noch immer.

Es gilt die Unschuldsvermutung.