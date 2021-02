Türkei beginnt neuen Militäreinsatz gegen PKK im Nordirak

Stellungen der verbotenen Kurdenorganisation in der Region Dahuk sollen zerstört und ein drohender Kurdenangriff von dort aus in die Türkei vereitelt werden, heißt es in Ankara.

Türkische Streitkräfte haben einen neuen Einsatz im Nordirak gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK begonnen. Das Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, die Operation in der Provinz Dahuk nördlich von Mossul nahe der türkischen Grenze habe unter anderem das Ziel, PKK-Stellungen zu zerstören. Man wolle "Terrorangriffe" aus dem Nordirak verhindern und die Grenzsicherheit gewährleisten, hieß es.

Art und Umfang der Operation war vorerst unklar. Das Ministerium begründete den Einsatz mit dem Recht auf Selbstverteidigung. Es habe Hinweise auf einen bevorstehenden größeren Angriff der PKK aus dem Nordirak heraus gegeben.

Die Türkei hatte bereits vorigen Sommer die Luft- und Bodenoffensiven "Adlerkralle" und "Tigerkralle" im Nordirak durchgeführt. Aus europäischen Geheimdiensten hieß es dazu, man habe zuvor keine Hinweise auf drohende offensive Aktionen der Kurden gehabt. Die Intervention der Türken im Irak sei daher illegal.

Der türkische Staat und die links-nationale PKK bekämpfen einander seit Jahrzehnten. Das Militär geht immer wieder gegen PKK-Stellungen im Südosten des Landes und im Nordirak vor. Die PKK gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation. Ihr Hauptquartier ist in den nordirakischen Kandil-Bergen.

(APA/DPA)