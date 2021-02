„Presse“-Redakteurin Simon ist in der Jury für den Deutschen Buchpreis

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

Anne-Catherine Simon ist eine der sieben Juroren für den Deutschen Buchpreis, eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur.

„Presse“-Feuilletonredakteurin Anne-Catherine Simon wird gemeinsam mit sechs anderen Juroren bestimmen, wer heuer den Deutschen Buchpreis bekommt. Die gebürtige Grazerin wurde in die Jury berufen, gab der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Dienstag bekannt. Für den Buchpreis, eine der wichtigsten Auszeichnungen für deutschsprachige Literatur, können ab sofort deutsche, österreichische und Schweizer Verlage Romane einreichen, die zwischen dem 1. Oktober 2020 und dem September 2021 erschienen sind. Der Preis wird am 18. Oktober vergeben und ist mit 25.000 Euro dotiert.

Vergangenes Jahr bekam Anne Weber für ihren Roman „Annette, ein Heldinnenepos“ die Auszeichnung. Wegen der Corona-Pandemie gab es bei der Bekanntgabe statt einer öffentlichen Veranstaltung nur einen Livestream.

