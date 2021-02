Thiem und die Konstanz bei Grand Slams

Licht und Schatten wechseln sich in Dominic Thiems Spiel immer seltener ab: Der Niederösterreicher steigerte sich in Runde zwei abermals.

Der holprige Saisonstart in Australien ist vergessen. Dominic Thiem, 27, kommt in Melbourne auf Touren und steht in Runde drei. Bei Grand Slams ist auf ihn (fast) immer Verlass.

Wenn ein Grand-Slam-Turnier ansteht, dann rufen die besten Spieler ihr bestes Tennis ab. Das ist eines der ewig gültigen Gütesiegel, hebt die absolute Weltklasse vom Rest des Feldes ab. Seit einigen Jahren gehört auch Dominic Thiem der besagten Weltklasse an, der Niederösterreicher steht seit Juni 2016 und seinem erstmaligen Halbfinal-Einzug bei den French Open durchgehend in den Top Ten. Seitdem hat Thiem bei zwölf von 17 Grand Slams die zweite Turnierwoche, also zumindest das Achtelfinale, erreicht.