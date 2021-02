Wie „Mängel“ zum Terroranschlag von Wien führten

Manche Empfehlungen finden sich schon im Anti-Terror-Paket wieder. Manche geplanten Gesetze empfindet die Kommission, die Versäumnisse im Vorfeld des Terroranschlags vom 2. November klären sollte, als unnötig. Versagt habe der Verfassungsschutz.

Wien. Im schwierigen Jahr 2020 erlebte Wien am 2. November seine dunkelsten Stunden. Vier Menschen starben durch einen Terroranschlag, viele wurden verletzt. Der Täter war amtsbekannt. Eine Untersuchungskommission rund um Strafrechtlerin Ingeborg Zerbes versuchte herauszufinden, wie es so weit kommen konnte und wie so etwas künftig verhindert werden kann. Ein im Dezember präsentierter Zwischenbericht beschäftigte sich mit der Genese des Falls. Der nun vorgelegte Endbericht versucht sich in strukturellen Empfehlungen. Einerseits verfestigten sich Bilder zu Behördenversagen. Andererseits steht die Kommission jüngsten Gesetzesvorschlägen kritisch gegenüber.