Die rasende Superheldin der Winterwelt

Ohne noch einen Schwung gefahren zu sein, ist sie schon ein Star dieser Ski-WM: Die Tschechin Ester Ledecká meistert den Spagat zwischen zwei Sportarten besser denn je. „Das ist genau die Hektik, die ich liebe.“

Dass sich die Skisportler auch an der frischen Bergluft nur noch mit Masken zeigen dürfen, macht bei Ester Ledecká wenig Unterschied. Die Tschechin spielt schon ein wenig mit ihrer Unergründlichkeit, selbst als der Mund-Nasen-Schutz noch nicht obligatorisch war, verhinderten meist ein hochgezogenes Halstuch, eine große verspiegelte Skibrille den eindringlichen Blick auf ihren Gemütszustand.



Zuletzt meinte die 25-Jährige auch noch im Scherz, sie werde in nächster Zeit ohnehin nur von hinten zu sehen sein. Ein wilder Sturz vor knapp drei Wochen in der Abfahrt von Crans-Montana, als sie mit über 100 km/h voll in die Fangnetze gedonnert war, hat Spuren im Gesicht hinterlassen.