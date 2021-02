Im Taxi mit Woyzeck, Nora und Lady Macbeth

Die Museen dürfen aufsperren, die Theater nicht: Die Gruppe Toxic Dreams lässt die großen Helden der Theatergeschichte also in kleinen Guckkästen im Theatermuseum von Freiheit träumen.

Was machen findige Bühnenzauberer, wenn Theater nicht aufsperren dürfen, Museen aber schon? Sie verwandeln das Theater kurzerhand in ein Ausstellungsobjekt. So lädt die Staatsoper immer freitags bis sonntags zum Rundgang durch das Haus, wo in spielfreien Zeiten immerhin Deckenfreskos u. a. zu bestaunen sind. Und die stets einfallsreiche und formell experimentierwütige Theatergruppe Toxic Dreams präsentiert Exponate, in denen förmlich eine Kunstform in die andere gepackt ist: Filme über Theater, gesteckt in Miniaturbühnen und ausgestellt zwischen Gemälden von Rubens und Hieronymus Bosch im Wiener Theatermuseum.