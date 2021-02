Physiker sieht Meteoriten als Sonnensegel von Außerirdischen

Der vermeintliche Meteorit 'Oumuamua, der 2017 durch unser Sonnensystem raste, sei in Wahrheit ein Sonnensegel aus der Produktion von Außerirdischen, meint der Physiker Avi Loeb. In seinem neuen Buch erklärt er auch, dass er mit solchen gern über Camus debattieren würde.

Populärwissenschaftliche Illustrationen, vor allem in der Astronomie, soll man eher nicht ernst nehmen. Das zeigt der Fall des seltsamen Objekts, das am 19. 10. 2017 durch unser Sonnensystem raste. Seine Entdecker gaben ihm den hawaiianischen Namen 'Oumuamua – das heißt Botschafter –, in „Nature“ (552, S. 378, „A Brief Visit from a Red And Extremely Elongated Interstellar Asteroid“) schreiben sie, dass dieses Objekt ungefähr zehnmal so lang wie breit sei.



Bild gibt es keines von 'Oumuamua, die Aufnahmen zeigen gerade einen Lichtpunkt, doch bald geisterte eine Illustration – erstellt von einem Grafiker der Europäischen Südsternwarte – durch die Medien: Sie zeigte eine Art Zigarillo im dämmrigen Licht.