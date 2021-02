Aus Angst vor der Krise horten alle Geld

Die Notenbanken pumpen viel Geld ins System, aber es kommt nicht in der Realwirtschaft an. Die Unsicherheit inmitten der Pandemie bleibt groß: Banken, Unternehmen und Haushalte wappnen sich für Schlimmeres.

In unsicheren Zeiten neigt der Mensch dazu, weniger Risiko einzugehen, sich für Schlimmeres vorzubereiten. Das führt dazu, dass weniger ausgegeben und viel gespart wird. Banken, Unternehmen und Haushalte halten sich derzeit mit Investitionen zurück – man weiß ja nicht, was die Pandemie noch so für Überraschungen bringen wird.



Genau das will die Europäische Zentralbank (EZB) verhindern: Der Geldfluss soll am Laufen gehalten werden, damit das Wachstum nicht noch stärker einbricht. Dafür schöpft die EZB all ihre Instrumente aus – und hat in der Krise sogar neue geschaffen. Geld soll billig bleiben, damit Konsumenten und Unternehmen investieren. Aber das klappt nur bedingt. Hunderte Milliarden Euro bleiben im System hängen, ohne produktiv eingesetzt zu werden.