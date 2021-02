Der nächste Impfstoff – nun auch für Kinder?

Österreich kauft sechs Millionen Impfdosen zu: Großteils von Moderna, aber auch von Novavax und Valneva. Was die Bestellungen der neuen Impfstoffe bedeuten.

Sechs Millionen zusätzliche Impfdosen will die österreichische Regierung beschaffen – das hat sie am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Der größte Teil davon stammt mit 2,9 Millionen Dosen vom US-Konzern Moderna und wird Ende des zweiten Quartals zur Verfügung stehen, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Der Rest kommt vom französischen Konzern Valneva und dem US-Konzern Novavax, deren Impfstoffe in der EU aber noch nicht zugelassen sind.