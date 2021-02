Auf Besichtigungstour mit Matthias Mayer

Eine völlig neue Piste, kein Training und andauernd wechselnde Schneeverhältnisse: Der Super-G birgt ein spezielles Szenario. Wie also die richtige Linie und Renntaktik finden? Der Olympiasieger erklärt.

Cortina d'Ampezzo. Der Tenor vor dem heutigen Super-G (13 Uhr, ORF1) war bei allen derselbe: Die Besichtigung ist noch wichtiger als sonst. Praktisch niemand im gesamten Starterfeld der Herren ist in Cortina d'Ampezzo schon Skirennen gefahren, geschweige denn auf der brandneuen „Vertigine“-Piste. Das Hang-Abrutschen des ÖSV-Quartetts am Dienstag war ob des Nebels wenig aufschlussreich, am Mittwoch verweilte man überhaupt im Teamhotel, die Wetterbedingungen waren mit heftigem Schneefall erneut ganz anders als für heute prognostiziert. Und Trainingslauf gibt es im Super-G ohnehin keinen. Bleibt also nur die Besichtigung rund zwei Stunden vor dem Rennen, und dann eine erste Fahrt, bei der es gleich um WM-Medaillen geht.