Türkei startet Militäroffensive gegen die PKK

Am Mittwoch begann eine offenbar größere, grenzüberschreitende Militäraktion türkischer Truppen gegen die kurdische Untergrundorganisation PKK. Man will damit angeblich PKK-Angriffen in der Türkei zuvorkommen.

Die türkischen Streitkräfte haben am Mittwoch einen neuen Vorstoß in den Nordirak begonnen, um Einheiten der kurdischen Untergrundorganisation PKK zu bekämpfen. Es könnte sogar der Beginn einer Großoffensive im Nordirak sein, die von der türkischen Regierung seit längerem angekündigt worden war. Die PKK bestätigte Gefechte am Berg Gara, rund 20 Kilometer südlich der türkischen Grenze auf irakischem Gebiet in der Region Dohuk nördlich von Mossul.



Ankara schickt seit den 1990er-Jahren immer wieder Truppen in den Nordirak, um PKK-Stellungen zu vernichten, hat die Terrorgruppe aber nicht besiegen können. Die Angriffe dienen dem Ziel, die PKK von der türkischen Grenze zu vertreiben. Auch in Syrien sind die Türken in den vergangenen Jahren mehrmals einmarschiert, um die Kurdenmiliz YPG zu bekämpfen, den syrischen Ableger der PKK.