Lask besiegt St. Pölten, Admira verlässt das Tabellenende

Die Linzer siegten beim SKN 3:1. Admira gab mit dem 3:1 im Kellerduell die Rote Laterne an Altach ab.

Der Lask hat noch keines seiner Bundesliga-Duelle mit St. Pölten verloren und verlängerte diese Serie mit einem ungefährdeten 3:1-Erfolg im zwölften Vergleich. Die Linzer waren klar überlegen, hätten dies auch in mehr Tore ummünzen können bzw. müssen. So aber war der 1,76 m große Peter Michorl gleich zweimal per Kopf nach Eckbällen zur Stelle (10., 82., seine ersten Kopballtore) und Philipp Wiesinger traf per Elfmeter (33.).

Den Niederösterreichern gelang bis auf das Tor von Ahmet Muhamedbegovic nach einem Standard (65.) sehr wenig. St. Pölten blieb zum fünften Mal in Folge ohne Sieg, damit rückt der Abstiegskampf immer näher: Sechs Runden vor der Teilung beträgt der Punktepolster aufs Tabellenende nur fünf Punkte.

Neues Schlusslicht ist Altach, das im Kellerduell in der Südstadt 1:3 unterlag. Die Admira jubelte dank der Neuzugänge Andrew Wooten (23., 91.) und David Atanga (67.). Für die Vorarlberger traf Chinedu Obasi (76.), Jan Zwischenbrugger sah für Notbremse Rot (81.).

