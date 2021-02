Salzburg lässt Austria nur kurz träumen

Die Veilchen schossen dem Meister das erste Gegentor 2021 und führten sogar, doch am Ende siegte Salzburg 3:1 und setzte sich wieder an die Tabellenspitze. Steht die violette Investorensuche vor dem Abschluss?

Salzburg. Zum zweiten Mal binnen fünf Tagen trat die Austria in Salzburg an, nach dem Aus im Cup (0:2) ging es am Mittwoch um den Sprung in die Top sechs. Georg Teigl hatte den violetten Traumstart auf dem Fuß, seinen Schuss kratzte jedoch Oumar Solet für den geschlagenen Goalie von der Linie (4.). Die Gäste spielten überraschend gefällig mit und hatten Patrick Pentz. Der Schlussmann parierte gegen Sekou Koita, den Abpraller grätschte Thomas Ebner vor Mergim Berisha weg (11.). Ein Fehlpass eröffnete Salzburg die nächste Topchance, diesmal setzte Koita den Ball daneben (16.).

Nach der Pause erhöhte der Meister den Druck, doch Pentz zeichnete sich erneut gegen Berisha aus (52.). Und plötzlich roch es nach Sensation: Nach schönem Angriff über Neuzugang Andreas Poulsen jagte Teigl den Ball aus spitzem Winkel unter die Latte – 1:0 für die Austria (59.), das erste Gegentor für Salzburg 2021. Trainer Jesse Marsch reagierte, brachte Patson Daka und Zlatko Junuzovic, sein Plan ging auf: Daka spielte Koita frei – 1:1 (65.). Brenden Aaronson besorgte per Kunstschuss die Salzburger Führung (72.), Luka Sucic den 3:1-Endstand (93.). Der brachte wieder die Tabellenführung vor Rapid. Austria fehlen drei Punkte auf WAC und Platz sechs.

Austrias Investorensuche befindet sich laut Vorstandsvorsitzendem Markus Kraetschmer „auf der Zielgeraden“, soll bis Ende Februar finalisiert sein. „Daran arbeiten wir, müssen aber noch einige Wege gehen“, so Kraetschmer. Dass es sich um den georgischen Millionär Merab Jordania, dessen Sohn Levan, 24, die zweite Mannschaft verstärkt, handeln könnte, wollte er nicht kommentieren.

Der 55-jährige Jordania senior war einst Profi bei Dinamo Tiflis und Präsident des georgischen Verbandes. Von 2010 bis 2013 fungierte er als Chef des niederländischen Klubs Vitesse Arnheim, bei der Übernahme hielt angeblich Chelsea-Oligarch Roman Abramowitsch die Fäden in der Hand. Jordanias Abschied von Vitesse war nicht friktionsfrei. Er beschuldigte in Interviews 2014 den großen Partnerclub Chelsea, Vitesse bewusst geschwächt zu haben.

Auch Lask jubelt, Admira gibt Rote Laterne an Altach ab

Der Lask hat noch keines seiner Bundesliga-Duelle mit St. Pölten verloren und verlängerte diese Serie mit einem ungefährdeten 3:1-Erfolg im zwölften Vergleich. Die Linzer waren klar überlegen, hätten dies auch in mehr Tore ummünzen können bzw. müssen. So aber war der 1,76 m große Peter Michorl gleich zweimal per Kopf nach Eckbällen zur Stelle (10., 82., seine ersten Kopballtore) und Philipp Wiesinger traf per Elfmeter (33.).

Den Niederösterreichern gelang bis auf das Tor von Ahmet Muhamedbegovic nach einem Standard (65.) sehr wenig. St. Pölten blieb zum fünften Mal in Folge ohne Sieg, damit rückt der Abstiegskampf immer näher: Sechs Runden vor der Teilung beträgt der Punktepolster aufs Tabellenende nur fünf Punkte.

Neues Schlusslicht ist Altach, das im Kellerduell in der Südstadt 1:3 unterlag. Die Admira jubelte dank der Neuzugänge Andrew Wooten (23., 91.) und David Atanga (67.). Für die Vorarlberger traf Chinedu Obasi (76.), Jan Zwischenbrugger sah für Notbremse Rot (81.).

(swi)