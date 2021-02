Drucken



Kommentieren Hauptbild • Lerski, Verwandlungen durch Licht, 1935/36, fotografiert in Tel Aviv (Ausschnitt)

Viermal verschoben, ist die Ausstellung „Faces. Macht des Gesichts“ in der Albertina nun endlich zu sehen. Sie stellt die Ästhetik der Foto-Avantgarde der Weimarer Republik vor.

Dieses hart modellierte, heroisch wirkende Männergesicht in Nahaufnahme kommt einem verdächtig bekannt vor. So skulptural und entindividualisiert, wie es wirkt, verortet man es automatisch in der Ästhetik des Nationalsozialismus. Und liegt damit völlig falsch.

Die Falle ist vom Fotografie-Kurator der Albertina, Walter Moser, geschickt gestellt. Rund um den bedeutenden, allgemein aber zu wenig bekannten Fotografen und Filmemacher Helmar Lerski, als Sohn polnisch-jüdischer Auswanderer 1871 in der Schweiz geboren, erzählt er in der neuen Fotoausstellung „Faces. Die Macht des Gesichts“ die Stilgeschichte, aus der die Nazis sich schamlos bedienen sollten: die fotografische Avantgarde der Weimarer Republik, der Zwischenkriegszeit in Deutschland.