Polizei löste Studentenparty in Innsbruck auf

20 junge Menschen aus Spanien und Frankreich feierten in einem Studentenheim ohne Abstand und Maske. Sie wurden angezeigt.

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag in einem Studentenheim in Innsbruck eine "Coronaparty" aufgelöst. Wie die Exekutive berichtete, feierten 20 Studenten ohne Abstand und Maske in einem allgemein zugänglichen Raum. Zuvor war bei der Polizei eine Anzeige eingegangen.

Bei den Studenten handelte es sich ersten Erhebungen zu Folge um Erasmus-Studenten aus Spanien und Frankreich. Sie hätten angegeben, nichts von den Corona-Verordnungen und der Maskenpflicht zu wissen. Alle Anwesenden wurden angezeigt.