Super-G-Gold an Gut-Behrami, keine ÖSV-Medaille

Die Schweizerin Lara Gut-Behrami gewann vor Landsfrau Corinne Suter und US-Star Mikaela Shiffrin. Tamara Tippler wurde Siebente.

Lara Gut-Behrami ist ihrer Favoritenrolle nach vier Saisonsiegen bei der WM in Cortina gerecht geworden. Die Schweizerin gewann am Mittwoch den Super-G und holte damit ihr erstes WM-Gold. Neben ihr auf dem Podest standen Landsfrau Corinne Suter (+0,34 Sek.) und die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die in ihrem ersten Speedrennen seit einem Jahr trotz schweren Fehlers auf Anhieb aufs Stockerl fuhr (+0,47).

Die ÖSV-Damen hatten in der ersten Medaillenentscheidung nichts mit dem Sieg zu tun. Tamara Tippler belegte als Beste Rang sieben (+0,87), Debütantin Ariane Rädler wurde 16. unmittelbar vor Christine Scheyer. Stephanie Venier folgte auf Platz 20.

Nach den wetterbedingten Verschiebungen steht heute (13 Uhr, live ORF1) auch noch der Super-G der Herren auf dem Programm. Hier trägt allen voran Vincent Kriechmayr die rot-weiß-roten Hoffnungen.

