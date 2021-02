Die Ukraine baut neue Marinebasen im Schwarzen Meer

Premierminister Denys Schmyhal kündigte das bei einem Besuch bei der NATO in Brüssel an. Hilfe dafür kommt speziell aus Großbritannien. Die Pläne sind im Konnex mit der Kooperation mit der NATO zu sehen. Über den Nutzen kann man diskutieren.

Die Ukraine will an der Küste des Schwarzen Meeres zwei neue Marinestützpunkte nach westlichem Standard errichten. Die exakten Standorte wurden nicht angegeben, und auch nicht, ob bloß bestehende Orte erweitert werden. Einer soll jedenfalls im Küstenabschnitt westlich der russisch besetzten Halbinsel Krim entstehen, der andere im Asowschen Meer, also der nördlichen Ausstülpung des Schwarzen Meers östlich der Krim. Das sagte der ukrainische Premierminister, Denys Schmyhal, jüngst bei einem Besuch des NATO-Hauptquartiers in Brüssel.