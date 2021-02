Auch Mastercard setzt auf Bitcoin

Bitcoin wird immer salonfähiger. Kürzlich hat Tesla 1,5 Milliarden Dollar in die Kryptowährung investiert. Nun will auch Mastercard auf den Zug aufspringen.

Galt es vor wenigen Jahren noch als riskant, auf Kryptowährungen wie Bitcoin zu setzen, so scheinen viele große US-Technologieunternehmen nun ein größeres Risiko darin zu sehen, beim Durchbruch der Kryptowährungen nicht dabei zu sein. Auch Mastercard springt nun auf den Zug auf: Der Kreditkartenanbieter will noch in diesem Jahr sein globales Netzwerk für Kryptowährungen öffnen. Durch diesen Schritt würden sich viel mehr Möglichkeiten für Käufer auftun, da sie in einer völlig neuen Form bezahlen könnten, teilte der Zahlungsabwickler am Mittwochabend mit.



Händler könnten neue Kunden erschließen, die bereits auf die digitalen Vermögenswerte setzen. Allerdings will Mastercard nicht sofort alle Kryptowährungen unterstützen, da viele der virtuellen Zahlungsmittel erst noch ihre Compliance-Maßnahmen verschärfen müssten.