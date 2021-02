Wenn Bäume der U-Bahn weichen

Am Schottentor werden in den nächsten Tagen rund 30 Bäume gefällt, um Platz für den U-Bahn-Bau zu machen. Die Wiener Linien versprechen „Eins-zu-eins-Ersatzpflanzungen“.

Wien. Der Spitzahorn hat keine Lobby. Während eine Platane vor dem Café Eiles medienwirksam vor dem Ende durch den U-Bahn-Bau bewahrt wurde, ist das Interesse an den Bäumen an der Universitätsstraße neben dem Hauptgebäude der Uni Wien nicht allzu groß. Allein, in den nächsten Tagen bis Wochen sollen diese 29 Bäume allesamt fallen.

„Die Baumarbeiten werden im Zug der Baufeldfreimachungen noch in der kalten Jahreszeit gemacht“, sagt Wiener-Linien-Sprecherin Ingrid Monsberger. „Vermutlich noch im Februar.“ Weil sie dann noch keine Blätter tragen und keine Nistvögel in den Baumkronen zu finden sein dürften.

Grafik: Petra Winkler

Der Fall der Platane vor dem Café Eiles war der bisher prominenteste Fall, aber im Rahmen des Baus des Linienkreuzes U2/U5 werden zahlreiche Bäume gefällt bzw. umgesiedelt. Schon im vergangenen Juni hatte der Blogger Thomas Harbich, der mit seinem täglichen #WienFakt auf Twitter eine Fangemeinde hat, auf das bevorstehende Ende für das „Uni-Wäldchen“ hingewiesen. Im September 2020 hatten schließlich die Neos von „Baummord“ gesprochen und eine Rettung der Pflanzen gefordert. Ihr Vorschlag: Die Gleise der Straßenbahnlinien 43 und 44, die wegen des Umbaus mehrmals umgelegt werden müssen, sollten so verlegt werden, dass die Bäume nicht betroffen sind.

Ein Spitzahorn von 1945

Allein, im Fall der 29 Bäume neben der Uni scheitert es gar nicht an den Gleisen an der Oberfläche. Denn hier wird ein sogenanntes Absprungbauwerk errichtet. Kurz zusammengefasst ist das ein unterirdisches Bauwerk, mit dem das neue U-Bahn-Gleis an die bestehende Station angeschlossen wird – die neue U2 wird ja dann vom Schottentor über eine andere Strecke (zum Teil unter der Uni) und tiefer zur Station Rathaus geführt. Der Schacht für dieses Bauwerk wird rund 100 Meter lang, 25 Meter breit und etwa 13 Meter tief sein. Und das eben genau dort, wo jetzt noch die Bäume stehen.

Die Bäume sind schon mit einem roten Punkt markiert – das Zeichen, dass sie weichen müssen. Der Großteil davon sind Spitzahorne – der älteste wurde laut Baumkataster 1945 gepflanzt, er hat einen Stammumfang von 173 Zentimetern. Die meisten sind aber bedeutend jünger und dünner. Der Großteil wird gefällt, einige wenige sollen umgepflanzt werden. Zusätzlich entfernt werden übrigens auch sechs Sommerlinden in der Reichsratsstraße hinter der Uni – hier entsteht ein Notausstieg.

Bei den Wiener Linien betont man, dass man bei sämtlichen Baustellen bemüht sei, Bäume zu retten – da, wo es möglich ist. Im Rahmen des Baus von U2/U5 habe man die ursprünglichen Planungen schon so weit geändert, dass auf dem gesamten Verlauf 40 Bäume gerettet werden konnten. Und sobald die Arbeiten beendet sind, werde man Ersatzpflanzungen vornehmen – „jeder Baum wird eins zu eins ersatzgepflanzt“.

Planung der Oberfläche steht noch aus

Wie die Bepflanzung an der Oberfläche nach dem U-Bahn-Bau dann konkret aussehen wird, sei aber noch nicht fixiert, dieser Teil der Planung ist noch ausständig. „Aber das Bestreben sollte darauf liegen, dass man die Oberfläche grüner gestaltet“, so die Sprecherin. Als ein Beispiel nennt sie die Begegnungszone in der Neubaugasse, die auch mit Mitteln aus dem U-Bahn-Bau neu gestaltet und begrünt wurde.

Die nächsten Schritte am Schottentor sind neben dem Entfernen der Bäume weitere Gleisumlegungen für die Linien 43 und 44. Von Freitag, 26., bis Sonntag, 28. Februar, wird der 43er daher zwischen Neuwaldegg und U6 Alser Straße kurzgeführt, der 44er wird eingestellt – stattdessen biegt der 33er ab Langegasse auf die Alser Straße ab und fährt die Strecke des 44ers bis nach Ottakring, Erdbrustgasse. Ab Montag, 1. März, sollen 43 und 44 wieder regulär bis zum Schottentor fahren – nur am Ende eben nicht mehr am 75 Jahre alten Spitzahorn vorbei.



[R6YNL]

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.02.2021)