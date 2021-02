Saudis öffnen Gefängnistore auf Druck von Biden

Die Freilassung der Frauenrechtlerin Loujain al-Hathloul soll bei der Regierung in Washington Stimmung machen. Für Kronprinz Mohammed bin Salman ist die schützende Hand in den USA weggefallen.

Loujain al-Hathloul geht Saudiarabien schon seit Langem auf die Nerven. 2014 setzte sich die damals 24-Jährige ins Auto und versuchte, von den Vereinigten Arabischen Emiraten über die Grenze in ihr Heimatland zu fahren – und wurde prompt festgenommen, weil Frauen in Saudiarabien damals noch nicht Auto fahren durften. Vor drei Jahren kam sie wieder ins Gefängnis, diesmal wegen des Vorwurfs staatsfeindlicher Aktivitäten. In der Haft wurde sie nach eigenen Angaben geschlagen, mit Elektroschocks gefoltert und sexuell missbraucht.



Jetzt wurde Hathloul überraschend freigelassen – offenbar ein Versuch der saudischen Führung, die neue US-Regierung zu beeindrucken.