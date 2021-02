EU-Verbot: Tätowierer kämpfen um ihre Farben

Zwei beliebte Farbpigmente werden EU-weit wegen möglicher Gefahr verboten. Die Branche will sich das nicht gefallen lassen.

Im Tattoostudio von Michael Potzinger in Fürstenfeld werden besonders oft große, bunte Tätowierungen an Armen und Beinen, Brust oder Rücken gestochen. Noch ist das kein Problem, der Künstler kann aus einer breiten Farbpalette wählen. Doch Europas Tätowierer schlagen Alarm: Seit Anfang des Jahres sind die beiden besonders beliebten Farbpigmente Blau 15 und Grün 7 verboten – so steht es in der Tätowiermittelverordnung der EU. Zwei Jahre bleiben der Branche nun, um nach Alternativen zu suchen. „Das Verbot wäre existenzbedrohend“, fürchtet Potzinger. Denn: „Weit über 200 Farbtöne sind davon betroffen.“