Gabriel Odor: Österreichs nächster Trumpf auf dem Eis

Neben Vanessa Herzog hat sich mit Gabriel Odor, 20, das nächste Kufen-Ass im Weltcup etabliert. Dank niederländischen Coachings läuft der junge Tiroler mit Bestzeiten zur WM und den Winterspielen entgegen.

Heerenveen. Es ist eine sehr kurze Saison, nur fünf Wochen lang, in der Gabriel Odor in Heerenveens Bubble jedoch bereits große Schritte gemacht hat. Im zweiten Weltcupjahr arbeitete sich der 20-Jährige neben dem Massenstart über 1500 Meter in die A-Division vor – und wird auf dieser Distanz auch bei seinem WM-Debüt am Wochenende antreten. Den Auftakt machte am Freitag Vanessa Herzog: Über die 500 m, auf denen sie sich vor zwei Jahren vergoldet hat, wurde sie diesmal Fünfte.