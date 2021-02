Der Wiener Impfplan und seine falschen Prioritäten

Eine Impfung zum Fasching für jeden? Das Bild ist aus der Schweiz und entstand am 5. Februar in Muri in einer Bäckerei.

Wie kann es sein, dass zwar das ganze AKH „durchgeimpft“ wurde, aber niemand unter meinen über 80-Jährigen Verwandten?

Was bisher geschah: Nach dem theatralischen Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember im AKH mit moralischer Unterstützung des Kanzlers, einer ausgiebigen Weihnachtsferienpause und vielfachen Beschwerden ob der zögerlichen Umsetzung hat man in Österreich ernsthaft mit der Versorgung der Alters- und Pflegeheime begonnen.



Auf die schon ziemlich laut gewordene Kritik, die zu Hause lebenden Angehörigen der Gruppe 80 plus würden als Impflinge zweiter Klasse behandelt, reagierten einige Bundesländer; in Kärnten und Oberösterreich richtete man Impfzentren für sie ein. Dann gab es Ärger mit impfdrängelnden Bürgermeistern, die sich zum Inventar der Senioreneinrichtungen erklärten, sowie mit ausbleibenden Serumlieferungen, weshalb die nationalen und ländereigenen Impfpläne geändert wurden. Angeblich weiterhin nach dem Grundsatz: Wer das höchste persönliche Risiko eines schweren Covid-Krankheitsverlaufs trägt, hat Vorrang.