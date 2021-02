„Sag nie Käfig zu diesen Häusern“

Die Holzschreine des 1998 verstorbenen Zbyněk Sekal zeigen den schmalen Grat zwischen Behausung und Beklemmung. Ein Gespräch mit der Witwe des Künstlers.

Das Schicksal der ersten großen Ausstellung von Zbyněk Sekal in Wien seit Jahrzehnten scheint wie die logische Fortsetzung der traurigen Geschichte des Prager Exilanten in dieser Stadt. Nie sei er hier wirklich heimisch geworden, erzählt seine Witwe, Christine. Wir treffen uns in der gläsernen Halle des Belvedere 21 – nur wenige Tage, nachdem die Museen wieder aufgesperrt haben, nur wenige Tage, bevor die Ausstellung am Sonntag (bei freiem Eintritt) wieder schließen wird.