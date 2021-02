Vier Teilstipendien im Gesamtwert von 28.800 Euro

2 x MBA nach Wahl im Wert von je € 10.950,-

(Programmstart 21. April 2021 in Linz):

- Digital Transformation and Change Management oder

- Strategic People Management and Organizational Development

2 x Universitätslehrgang im Wert von je € 3.450,-

(Programmstart 07. Oktober 2021 in Linz):

Zielgruppe MBA Digital Transformation and Change Management

Führungskräfte, HR-Manager/innen, Personal- und Organisationsentwickler/innen die mit Change- und Organisationsentwicklungs-Prozessen konfrontiert sind.



Zielgruppe MBA/Universitätslehrgang Strategic People Management and Organizational Development

Geschäftsführer/innen und Entscheidungsträger/innen ab Abteilungsleiterebene mit Interesse für die Bereiche Organisations- und Personalentwicklung



Das Stipendium für den MBA wird mit einem Wert von 10.950,- ausgeschrieben. Die Kosten des MBAs betragen 21.900,-*.

Das Stipendium für den 13-tägigen Universitätslehrgang wird mit einem Wert von 3.450,- ausgeschrieben. Die Kosten des Universitätslehrgangs betragen 6.900,-*.



Termine

Bewerbungsschluss: 22. März 2021

Hearing: 25. März 2021

Start MBA: April 2021 in Linz

Start Universitätslehrgang: 07. Oktober 2021 in Linz



Information & Bewerbung

Motivationsschreiben, Lebenslauf und Bewerbungsbogen (Download unter www.limak.at/diepresse-bewerbung) an stipendium@limak.at



LIMAK Austrian Business School: Melanie Siebermair,

Tel.: 0676/898 664 421



*Programmkosten exkl. Reise- und Aufenthaltskosten sowie Mittagsverpflegung / exkl. Anmelde- und Administrationsgebühr (MBA € 1.790,- / Universitätslehrgang € 590,-)



Diese Förderung ist für die Teilnehmer/innen nicht mit anderen preismindernden Aktionen kombinier- und in bar ablösbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bestehende Programm-Teilnehmer/innen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der/Die Gewinner/in wird verständigt.