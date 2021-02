Damen-Coach Mitter macht Mut: "So eine WM ist immer lange"

Im Gegensatz zu den jetzt bereits weltmeisterlichen Ski-Herren ist den ÖSV-Damen der Auftakt in die Cortina-WM im Super-G nicht geglückt. Trainer Mitter: "Wir haben schon ein bisschen Erfahrung mit Gegenwind!"

Im Gegensatz zu den jetzt bereits weltmeisterlichen Ski-Herren ist den ÖSV-Damen der Auftakt in die Cortina-WM im Super-G nicht geglückt. Tamara Tippler war am Donnerstag als Siebente beste Österreicherin, dahinter folgten Ariane Rädler (16.), Christine Scheyer (17.) und Stephanie Venier (20.). "Wir kämpfen weiter, und wir werden da noch Gas geben. So eine WM ist immer lange", beruhigte Rennsportleiter Christian Mitter aber und erinnerte an seine Erfahrungen aus Aare.

"Es war einfach skifahrerisch und taktisch nicht genug, sie haben es nicht hinuntergebracht", sagte der Damen-Chefcoach ohne Umweg. Es sei aber auch ein schwieriger Super-G gewesen, "da waren wir heute nicht unter den Besten dabei". Verständlicherweise sei die Enttäuschung im ersten Moment groß. Es gebe aber noch viele Chancen. "Wir haben schon ein bisschen Erfahrung mit Gegenwind, wir sind schon aus schwierigen Situationen rausgekommen", ergänzte er. "Alles wird gut."

Es gehe jetzt darum, die richtigen Schlüsse aus dem Rennen zu ziehen und die Sportlerinnen gleichzeitig mental aufzubauen. "In der Analyse an sich muss man hart sein, im Umgang muss man eher verständnisvoll sein", erklärte Mitter. "Es tut ja keine zu Fleiß, es probiert jede das Beste." In der Analyse "muss man einfach schauen, welche Schwünge hat man getroffen, welche nicht, wo ist man gut gefahren, wo ist man schlecht gefahren und warum hat man die Medaille versäumt".

Bei der Aare-WM war Mitter noch als Chefcoach von Norwegens Männern engagiert und hatte Stars wie Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde und Henrik Kristoffersen unter seinen Fittichen. "Ich habe vor zwei Jahren eine WM angefangen mit Topfavoriten", verwies er auf den damaligen Super-G. Svindal kam dann aber nicht über den 16. Platz hinaus, Jansrud war 22. und Kilde nur 24. "Da hat jeder gesagt, das wird nichts mehr, und dann haben wir doch zwei Goldmedaillen gemacht." Jansrud gewann in der Abfahrt vor Svindal, Kristoffersen im Riesentorlauf.

Tippler und Venier, die 2019 schon dabei waren, könnten nach dem Super-G einen Anflug von Deja-vu-Gefühl gehabt haben. Denn in Aare war der Start in die WM ebenfalls nicht wunschgemäß verlaufen. Die rot-weiß-roten Damen, allerdings als große Speed-Favoritinnen nach Schweden gereist, kamen nicht über die Plätze 11 durch die diesmal verletzt fehlende Nicole Schmidhofer, 12 (Tippler) und 15 (Ramona Siebenhofer) hinaus. Venier und Christina Ager schieden aus. Fünf Tage später verpasste Venier als Vierte in der Abfahrt um vier Hundertstelsekunden Bronze.