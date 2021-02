Teenies in Trauer: Vor 25 Jahren trennten sich Take That

"Leider sind die Gerüchte wahr", sagte Gary Barlow am 13. Februar 1996. Ein Schock für schmachtende Teenager in ganz Europa; Seelsorge- und Notfall-Hotlines wurden eingerichtet.

Vor 25 Jahren lagen sich schluchzende Teenager in ganz Europa verzweifelt in den Armen. In Deutschland richtete die "Bravo" eine Notfall-Hotline ein. In Großbritannien tröstete eine Stiftung, die sich um Suizidgefährdete kümmert, trauernde Teenies. Die Boygroup Take That, die mit Hits wie "Babe", "Pray" oder "Never Forget" ihre überwiegend weiblichen Fans entzückt und die Charts in Europa gestürmt hatte, hatte auf einer Pressekonferenz ihre Trennung bekanntgegeben.

Der Schmerz war wohl auch deshalb so groß, weil bei der Band viele Sehnsüchte im Spiel waren: Sie konnten stets mehrere Richtungen nehmen. Unter den Bandmitgliedern gab es einen frechen, einen attraktiv fleischigen, einen leicht schrägen, einen perfekten Mädchenschwarm sowie einen, der niemandem auffällt. Die schwelgerische Melodik kam dazu. Während all ihrer Karrierephasen waren Take That in der Lage, Stadionkonzerttourneen innerhalb von einer halben Stunde auszuverkaufen. Dazu kam, dass die Gruppe immer eine gewisse Ironie zeigte.

An diesem Tag freilich nicht: MTV und BBC übertrugen am 13. Februar 1996 live, als Bandleader Gary Barlow vor Journalisten die Worte sprach, die Take That-Fans erschütterten. "Leider sind die Gerüchte wahr", sagte der damals 25-Jährige. "Ab heute ist es vorbei." Boulevardmedien hatten spekuliert, der Sänger und seine Bandkollegen Howard Donald, Mark Owen und Jason Orange würden in Zukunft getrennte Wege gehen.

Ausgerechnet am Geburtstag von Robbie Williams bestätigten Take That das Aus. Williams hatte die Boygroup ein gutes halbes Jahr vorher im Streit verlassen (während einer ausverkauften Welttournee) und damit das erste große Fan-Drama ausgelöst. Schon da hatte das "Dr. Sommer"-Team von "Bravo" Trost spenden müssen.

"Ich schätze, es tut uns leid"

Im Take That-Heimatland ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Noch während der Pressekonferenz berichtete ein BBC-Reporter von verzweifelten Teenie-Mädchen, die sich an den Sender gewandt hatten. "Eben hat ein 14-jähriger Fan unter Tränen angerufen. Welche Botschaft habt ihr für sie?", fragte er das Quartett. "Ich schätze, es tut uns leid", druckste Mark Owen. Er wirkte peinlich berührt. Als letzte gemeinsame Single erschien am 9. März 1996 eine Coverversion von How Deep Is Your Love (Bee Gees 1977).

Nicht nur Fans litten. Auch für die Musiker selbst sei die Trennung "ein echter Tiefpunkt" gewesen, räumte Barlow 2018 im Interview der Deutschen Presse-Agentur ein. "Das war eigentlich ein zehn Jahre währender Tiefpunkt." Nur Williams konnte sich sofort und dauerhaft als Solokünstler etablieren. Barlow zog sich zeitweise komplett als Sänger zurück, nachdem sein zweites Album gefloppt war.

Die Reunion

Die Band kam wieder zusammen - und besteht bis heute. "Wir mussten uns trennen, um wiederzukommen", sagte Mark Owen im dpa-Interview. 2005 kehrten Take That tatsächlich zurück. Bandleader Gary Barlow hatte die Boygroup aktiviert und war mit dem Comeback-Album „Beautiful World“ auch ohne „Bad Boy“ Robbie Williams erfolgreich.

Ab 2010 gab es sogar eine vorübergehende Reunion mit Williams samt gefeierter Tour und erfolgreichem Album. In britischen Tabloids wurden viele Vermutungen angestellt, warum längst erwachsene Menschen immer noch auf die Charaktere ihrer sie einst durch die Pubertät begleitenden Boygroup reflektieren.

Wie auch immer: Die Fans schienen Sehnsucht nach selbstreferenziellen „Take That“-Songs zu haben, die die Bandgeschichte und damit die Jugend der Altfans weiterschreibt. Und so war es keine Überraschung, dass die Antagonisten Gary Barlow und Robbie Williams mit „Shame“ einen ersten Song gemeinsam kreierten, der ihre vertrackte Beziehung zueinander zum Thema macht.

Zu warm tönenden Gitarrenakkorden offeriert Gary Barlow Ursachen des Disputs: „Well there's three versions of this story: mine, yours and the truth. And we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth.“ Williams sonore Stimme setzt theatralisch schuldbewusst ein: „Out of some sentimental gain, I wanted to feel my pain, but it came back return to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the Albert Hall – is this the sound of sweet surrender?“ Dann überwältigt ein saccharinsüßer Refrain: „What a shame we never listened. I told you through television. And all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way – oh, what a shame!“

Die alten Bandkollegen sind heute gute Freunde. Derzeit ist Take That ein Trio. In Großbritannien füllten Barlow, Owen und Donald zu dritt mit ihren Konzerten weiter Stadien. Bandleader Barlow, der längst auch als Solokünstler erfolgreich ist, rechnet offenbar damit, dass Take That irgendwann wieder zu fünft auf der Bühne stehen. "Wir werden das wieder machen", sagte er. "Da bin ich mir sicher." Eine Notfall-Hotline wird wohl nicht mehr benötigt.

Ein Konzert im April 2019: Gary Barlow Howard Donald und Mark Owen. (c) imago images / ZUMA Press (Myles Wright via www.imago-images.de)

(dpa/red.)