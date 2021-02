Jugendbuch-Tipp: Man muss kein Glück haben, um glücklich zu sein

Das Tagebuch der 16-jährigen Maia könnte komplett düster sein, gemessen an ihrem Leben. Doch sie ist wunderbar kämpferisch. "Papierklavier" - eine feine Mischung aus Text und Bild.

Der Ausgangspunkt ist, rein sachlich betrachtet, eher deprimierend: Maias Familie funktioniert mehr schlecht als recht, es fehlt an Geld und Platz; der Mutter bleibt neben der Arbeit nicht viel Energie für ihre drei Mädchen, deren (verschiedene) Väter sind komplett abwesend. Und dann stirbt auch noch eine warmherzige Nachbarin, die der Familie gern half, die sie liebte. "Mir will die Vorstellung, dass es Oma Sieglinde plötzlich nicht mehr geben soll und dass wir nicht mehr nach oben laufen und bei ihr klopfen können, einfach nicht in den Kopf. Und Mama ist auch keine Hilfe. Schaut apathisch und sagt: 'So schnell kann es also gehen.' (Was soviel heißt wie: Was wird bloß aus euch Mädchen, wenn ich auch plötzlich sterbe?). Aber für Heidi ... für Heidi bricht eine Welt zusammen."

Heidi ist Maias kleinste Schwester, und für sie nimmt die 16-Jährige noch einen zweiten Job an, damit sie ihr Klavierstunden ermöglichen kann. Harter Stoff? "Papierklavier" kommt trotzdem fein und fast ein wenig schwebend daher, das liegt an Maias Persönlichkeit, ihrem absoluten Willen, das Glück zu finden. Und daran, dass sie sich selbst mag, obwohl sie übergewichtig ist und nicht immer die richtigen Worte findet. Dafür zeichnet sie wunderbare Skizzen, das Buch (es ist ihr Tagebuch) ist voll davon. Sie nehmen viel Raum ein, diese frechen, sensiblen Bilder von Illustratorin Anna Gusella. Und ergänzen den reduzierten Text von Elisabeth Steinkellner perfekt; sie füllen die Leerstellen, lassen abschweifen, bringen Maia noch ein Stück näher heran an den Leser. Ein Glücksfall von einem Jugendbuch, das allerdings schon an einem Abend verschlungen sein kann: Es hat nur 140 Seiten. Die sich aber lohnen. Plus: Selten werden Themen wie Feminismus und Diversität so unaufgeregt eingebracht.

Elisabeth Steinkellner: Papierklavier. Mit Illustrationen von Anna Gusella. Beltz und Gelberg, 140 Seiten, 14,76 Euro. Alter: Ab 15 Jahren.