Eröffnung der Bundestheater zu Ostern?

„Klimawandel“ in den Staatstheatern. Die Reserven schmelzen „wie die Gletscher“. Trotzdem meldet Holding-Chef Christian Kircher: „Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen!“

Persönlich gehe er von einer Wiedereröffnung der Bundestheater nicht vor Ostern aus, erklärte Holdingchef Christian Kircher bei der Bilanzpressekonferenz, die erstmals via Zoom (virtuell) übertragen wurde. Zwar sei man bisher „mit einem blauen Auge davon gekommen“, aber die Reserven schmelzen wie im Klimawandel die Gletscher, so Kircher. Die Bundestheater könnten zwar „den Schlüssel umdrehen und aufsperren“, aber es brauche einen Vorlauf von vier Wochen, weil der Ticketverkauf erst wieder starten muss. Bezüglich Übertragungen aus dem Sprechtheater bzw. Streams aus der Burg, die wie bei der Staatsoper funktionieren sollen, sei man in Verhandlungen, erklärte Kircher am Freitag.

Insgesamt sei die freilich Zukunft ungewiss, bei Häusern, die höhere Karteneinnahmen haben wie die Staatsoper wirke sich der Lockdown infolge der Corona-Pandemie und der Flaute im Tourismus stärker aus als beim Burgtheater und der Volksoper. Die Mitarbeiter der Bundestheater, die wegen Corona in Kurzarbeit sind und seit Monaten auf rund 20 Prozent ihres Gehaltes verzichten, werden laufend getestet. Kircher betonte, dass die Sicherheitskonzepte für das Publikum bisher klaglos funktioniert hätten, es hätte keinen Corona-Fall gegeben.

Bei den Mitarbeitern konnten aufgrund der Testungen Infektionsketten vermieden werden. Ein Problem seien die derzeit laufenden Premierenplanungen für die nächste Saison, vor allem im Musiktheaterbereich müsse man mit Kosten rechnen, wenn Premieren abgesagt werden, was freilich wegen der unsicheren Pandemie-Situation ohnehin nötig sei. Mit einer Normalisierung der Situation rechnet Kircher, dessen Vertrag um weitere vier Jahre verlängert wurde, erst 2022/2023. Kommt es in Frage, dass die Bundestheater auf die Sommersperre verzichten? Nein, sagt Kircher klar, und zwar wegen der Salzburger Festspiele, wo etwa das Orchester (der Staatsoper, die Philharmoniker) unverzichtbar seien - oder auch Schauspieler aus dem Burgtheater (etwa für „Maria Stuart“). (bp)