Der Rücktritt eines Chauvinisten soll Olympia in Tokio retten

83-jähriger Yoshiro Mori muss wegen Bemerkung zu Erhöhung der Frauenquote gehen: Rücktritt des Organisationschefs ist vielleicht der letzte Sargnagel der Olympischen Sommerspiele in Tokio

Als ob die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio nicht ohnehin schon genug Akzeptanzprobleme hätten - mehr als acht von zehn Japanern wollen wegen der Corona-Pandemie und der gigantischen Kosten das Sportspektakel nicht oder jedenfalls nicht in diesem Jahr. Nun trifft das Organisationskomitee der nächste Schlag: Sein Chef Yoshiro Mori gab am Freitag offiziell seinen Rücktritt gekannt. Der 83-Jährige habe sich unter dem massiven Druck der Öffentlichkeit zu diesem radikalen Schritt entschlossen, berichten japanische Medien unter Berufung auf olympische Insider.