Burma: Schüsse gegen Demonstranten

Ein UN-Gesandter spricht von "Beweisen" für scharfe Munition. Während erneut Hunderttausende demonstrierten, lässt das Regime zigtausende Gefangene frei.

In Burma (Myanmar) weiten sich die Proteste gegen den Militärputsch aus. Hunderttausende gingen am Freitag im Kampf für Demokratie auf die Straße, so viele wie noch nie seit dem Beginn der Demonstrationen vor gut einer Woche. Die Proteste blieben weitgehend friedlich.

Mancherorts kam es aber zu Zusammenstößen. In der südöstlichen Stadt Mawlamyine wurden drei Menschen verletzt, als die Polizei versuchte, die Versammlung von Zehntausenden Demonstranten mit Gummigeschoßen aufzulösen.

Video-Aufnahmen von "Radio Free Asia" zeigen, dass die Polizei auf Demonstranten zielte, einen von ihnen ergriff und auf den Kopf schlug. Es wurden Steine auf die Polizisten geworfen, bevor die Schüsse abgefeuert wurden. "Die Menge wächst weiter an", sagte ein Vertreter des Roten Kreuzes von Burma der Nachrichtenagentur Reuters.

Scharfe Munition eingesetzt?

Der UN-Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Burma, Thomas Andrews, sagte laut BBC bei einem Treffen in Genf, es gäbe "Beweise", dass auch scharfe Munition eingesetzt wurde. Er sprach sich für wirtschaftliche Sanktionen und ein Un-Waffenembargo aus.

Die Junta ließ unterdessen 23.000 Häftlinge frei oder verkürzte ihre Strafen deutlich. Eine entsprechende Anordnung unterschrieb der Chef der Junta, General Min Aung Hlain. Auch 55 im Gefängnis sitzende Ausländer sollten freigelassen werden, schrieb die Zeitung "The Irrawaddy" auf Twitter. Zudem gilt es Berichten zufolge als wahrscheinlich, dass der prominente buddhistische Hassprediger Wirathu unter den Begnadigten ist. Beobachter glauben, dass das Militär mit den Begnadigungen Platz schaffen will, um mehr politische Gegner und Demonstranten festnehmen zu können.

UN-Kommissarin für Sanktionen

Die stellvertretende UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Nada al-Nashif, würdigte den Mut der Demonstranten. "Sie repräsentieren Myanmars Zukunft", sagte sie bei einer Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrates in Genf.

Al-Nashif befürwortete zugleich Sanktionen gegen Putschführer, rief andere Staaten aber auf sicherzustellen, dass Strafmaßnahmen nicht zu Lasten der Zivilbevölkerung gehen. Die humanitäre Hilfe müsse weitergehen. China wie auch Russland sprachen sich in Genf gegen harte Maßnahmen aus, bei der Machtergreifung durch das Militär handle es sich um eine "innere Angelegenheit" Burmas.

Die US-Regierung verhängte schon am Donnerstag Sanktionen gegen hochrangige Militärs. Auch das EU-Parlament fordert Strafmaßnahmen sowie die Rückkehr der Zivilregierung. Facebook kündigte an, die Profile von Militärs in Myanmar einzuschränken, da das Militär weiterhin Falschinformationen verbreite. Nach dem Putsch hatte die Junta Facebook blockiert und der Opposition damit ein wichtiges Kommunikationsmittel genommen.

