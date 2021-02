Über 1700 Neuinfektionen in Österreich, 219 Südafrika-Fälle in Tirol

527 positive Testungen kamen aus Wien, aus der Bundeshauptstadt stammen aber auch mehr als die Hälfte der gemeldeten PCR-Tests. IN Tirol wurden bisher 219 Südafrika-Mutationsfälle festgestellt.

Innerhalb von 24 Stunden sind in Österreich 1.731 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. 32 Personen starben mit einer SARS-CoV-2-Infektion, insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 8.170 verstorben, rund 200 in den vergangenen sieben Tagen, geht aus den am Freitag von den Ministerien gemeldeten Daten hervor (Stand 9.30 Uhr). Die relativ hohen Infektionszahl dürfte aber zum Teil auf die größere Testbereitschaft der Bevölkerung zurückzuführen sein. Von Samstag bis Mittwoch haben sich 1,3 Millionen Menschen in Österreich testen lassen.

1.431 Personen sind hospitalisiert, davon 262 intensivmedizinisch. Am meisten getestet wurde in Wien mit 27.000 von 47.000 PCR-Testungen.

Weniger als 1.500 Patienten gab es zuletzt am 27. Oktober des Vorjahres. Am Freitag vergangener Woche waren es noch 1.614 Infizierte in Spitälern und 306 Intensivpatienten. Die Zahl der aktiv Erkrankten stieg innerhalb eines Tages um 428 Personen auf 14.274, der Anstieg innerhalb einer Woche beträgt 387.

Viele Tests in Wien

Bei den 1.731 Neuinfektionen österreichweit kommen 527 positive Testungen aus Wien und damit so viele aus der Bundeshauptstadt wie schon länger nicht mehr, jedoch wurden von den fast genau 47.000 PCR-Tests in den vergangenen 24 Stunden auch fast genau 27.000 in Wien durchgeführt. Die Stadt Wien betonte, man habe in den vergangenen beiden Wochen die Testkapazität massiv ausgebaut. Vergleiche man die vergangenen drei Freitage, so erkenne man eine Vervierfachung der entsprechenden Ressourcen. "Dadurch können natürlich auch mehr Fälle entdeckt und Infekt-Ketten unterbrochen werden", hieß es in einer Aussendung.

Der Anteil an positiven Tests beträgt in Wien 1,9 Prozent und nur 1,4 im Siebentageschnitt - der Österreichschnitt liegt bei 3,7 bzw. 3.6 Prozent.

Es folgen bei den Neuinfektionen Niederösterreich mit 319 (4,1 Prozent positiv bei über 10.000 Tests), Oberösterreich mit 240 (15,2 Prozent) und die Steiermark mit 231 (zwölf Prozent) Neuinfektionen. Fast 80 Prozent der Tests wurden also aus Wien und Niederösterreich gemeldet, dort leben jedoch nur rund 40 Prozent der Gesamtbevölkerung

Jeder vierte getestete Kärntner positiv

127 neue Fälle wurden aus Kärnten vermeldet, hier liegt der Anteil an positiven Tests bei über 26 Prozent, also jeder vierte Getestete war hier positiv, dabei gab es aber auch nur 480 Tests, als gerade etwas mehr als einem Prozent Anteil. Es folgen Salzburg (111 Neuinfektionen), Tirol (105), Vorarlberg (38) und das Burgenland (33).

355.192 Corona-Impfungen waren (Stand: 13.00 Uhr) in den e-Impfpass eingetragen - die Einmeldequote beträgt rund 90 Prozent. 231.782 Menschen (2,99 Prozent der impfbaren Gesamtbevölkerung) haben eine erste Dosis erhalten. 123.410 Personen haben die notwendigen zwei Dosen erhalten, geht aus dem Impf-Dashboard des Gesundheitsministeriums hervor.

Bisher 219 Südafrika-Mutationsfälle in Tirol

n Tirol hat sich die Anzahl der durch Voll-oder Teilsequenzierung bestätigten Südafrika-Fälle auf 219 erhöht. 176 davon waren bereits vollsequenziert, 43 teilsequenziert, teilte das Land am Freitag mit. Von den vollsequenzierten waren aktuell vier aktiv positiv. Zudem gab es weitere 213 Verdachtsfälle, vier neue Verdachtsfälle waren dazu gekommen.

Die 213 Verdachtsfälle sollen nun voll- oder teilsequenziert werden. Unter allen Fällen zusammen - also vollsequenziert, teilsequenziert und Verdachtsfällen - waren aktuell 136 aktiv positiv. Über 60 Prozent der bestätigten und der Verdachtsfälle traten nach wie vor im Bezirk Schwaz auf, 20 Prozent im Bezirk Kufstein und elf Prozent im Bezirk Innsbruck-Land. Rund vier Prozent der Fälle verzeichnete Innsbruck und etwas über einen Prozent die Bezirke Kitzbühel, Imst und Reutte, sowie unter einem Prozent die Bezirke Landeck und Lienz.

Zudem wies das Land daraufhin, dass es aktuell einen Cluster im Tiroler Unterland gebe. Auf einer Baustelle im Bezirk Kufstein lagen für 34 Personen positive Corona-Testergebnisse vor. Nach Auftreten der ersten Fälle seien umgehend alle über 300 dort tätigen Personen getestet worden. Bei allen positiven Proben liege ein konkreter Verdacht auf die britische Virusmutation vor, hieß es.

