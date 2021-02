Wirecard setzte Wiener Detektei auf Kritiker an

Manipulation von Börsenkursen, Observation und Bedrohung von Kritikern und der Konkurrenz – dafür wurde eine Wiener Detektei von Wirecard bezahlt. Der „Presse“ liegen Unterlagen über die Geheimaktionen vor.

Wirecard ließ sich die Sanierung des angekratzten Rufs viele Millionen Euro kosten. Agenturen in ganz Europa zogen in PR-Schlachten, die sie am Ende nicht gewinnen konnten. Der Verdacht eines gigantischen Bilanzbetrugs in Höhe von 1,9 Milliarden Euro hat sich erhärtet. Ein Ex-Vorstand ist auf der Flucht. Nicht alle dieser PR-Profis kämpften fair. Auch eine Wiener Privatdetektei hatte einen Auftrag – und agierte mit fragwürdigen Methoden.