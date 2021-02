Dominic Thiem: Ein Abend mit den Dämonen

Nick Kyrgios und das australische Publikum holten Dominic Thiem aus der Komfortzone. Dass es der Österreicher dennoch ins Australian-Open-Achtelfinale geschafft hat, zeugt von Reife.

Dominic Thiem hat seinen ersten echten Härtetest bei den diesjährigen Australian Open bestanden. Der Niederösterreicher rang den Australier Nick Kyrgios nach 3:21 Stunden mit 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 nieder und steht damit wie 2017, 2018 und 2020 im Achtelfinale von Melbourne. Zum bereits vierten Mal in seiner Karriere gelang Thiem dabei das Kunststück, ein Spiel trotz 0:2-Satzrückstand noch zu gewinnen. Zuvor war ihm dies gegen Ernests Gulbis (ATP 12, US Open 2014), Denis Kudla (ATP 190, Australian Open 2018) und Alexander Zverev (US Open 2020) geglückt.