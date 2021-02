Österreich ohne Optimismus

Die Haltung zu Europa (und zur Lage daheim) ist 2020 gekippt – und das gegen einen allgemein positiven EU-Trend.

Wien. Dass sich eine Krise wie die Coronapandemie auf die Stimmungslage der EU-Bürger auswirken würde, war zu erwarten – nicht so eindeutig vorherzusehen war es hingegen, dass die Seuche das Image der EU und die Zustimmungsraten zur EU-Mitgliedschaft heben würde. Genau das ist allerdings im Lauf des Vorjahrs eingetreten, wie eine am gestrigen Freitag veröffentlichte Eurobarometer-Umfrage belegt. In diesem insgesamt positiven Gesamtbild gibt es nur einen einzigen negativen Ausreißer: Österreich.