Mario Draghi, der „Retter“ Italiens

Mario Draghi, Ex-Chef der EZB, eint – vorerst – Italien. Er kann als designierter Premier auf breite, parteiübergreifende Unterstützung zählen. Doch wie lang währen die Flitterwochen?

Rom. Normalerweise zeichnet sich das italienische Politikgeschehen durch jede Menge Streit und Machtkämpfe aus. So wirkt es fast schon unheimlich, was sich in den vergangenen Tagen im Land zugetragen hat: Seitdem Staatspräsident Sergio Mattarella den ehemaligen Präsidenten der europäischen Zentralbank, Mario Draghi, mit der Regierungsbildung beauftragt hat, sind sich plötzlich alle überraschend einig.



Das gesamte politische Spektrum steht hinter Draghi vereint. Am Donnerstagabend reihte sich mit den populistischen Fünf Sternen nun auch die im Parlament zahlenmäßig größte Partei in die Riege der Unterstützer ein. Obwohl die Partei auf einem Anti-Establishment-Versprechen basiert, befürworteten in einem Online-Votum zuletzt 60 Prozent der Mitglieder eine Kooperation mit der Draghi Regierung.