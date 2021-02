Neue Regierung in Italien gebildet: Mario Draghi, der „Retter“

Die neue italienische Regierung unter Mario Draghi steht. Der Ex-Chef der EZB, eint – vorerst – Italien. Er kann als designierter Premier auf breite, parteiübergreifende Unterstützung zählen. Doch wie lang währen die Flitterwochen?

Die neue italienische Regierung unter dem designierten Ministerpräsident Mario Draghi steht. Der 73-jährige Draghi, Ex-Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), informierte Staatschef Sergio Mattarella am Freitagabend in Rom über die Ministerliste. Die Namen sollen demnächst von Draghi offiziell bekanntgegeben werden. Die Vereidigung findet am Samstag um 12.00 Uhr statt, teilte der Generalsekretär im Quirinal, dem Sitz des Präsidenten, Ugo Zampetti, mit.



Erwartet wird, dass ein umfangreiches Parteienspektrum die Regierung um Draghi unterstützen wird. Dieses soll alle im Parlament vertretenen Parteien mit Ausnahme der Rechtskraft "Fratelli d Italia" (FdI/Brüder Italiens) integrieren. Draghis neues Kabinett wird sich sehr wahrscheinlich Anfang nächster Woche der Vertrauensabstimmung in Senat und Abgeordnetenkammer unterziehen.



Normalerweise zeichnet sich das italienische Politikgeschehen durch jede Menge Streit und Machtkämpfe aus. So wirkt es fast schon unheimlich, was sich in den vergangenen Tagen im Land zugetragen hat: Seitdem Staatspräsident Sergio Mattarella den ehemaligen Präsidenten der europäischen Zentralbank, Mario Draghi, mit der Regierungsbildung beauftragt hat, sind sich plötzlich alle überraschend einig.