Was hinter dem Fall Blümel steckt

Die Ermittlungen fußen auf vielen Annahmen und (noch) wenig Stichhaltigem. Das Vorgehen der WKStA sorgt für Verstimmungen in Koalition und Justiz.

Wien. „Novomatic zahlt alle“, sagte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache im Vollrausch auf Ibiza im Sommer 2017. Ein Jahr später nahm die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Ermittlungen im Ibiza-Casinos-Komplex auf. Heute gibt es eine lange Liste an Beschuldigten, auf der seit Kurzem auch ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel steht. Am Donnerstag wurden bei ihm Hausdurchsuchungen durchgeführt. Aber was soll er angestellt haben?