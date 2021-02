"Mr. And Mrs. Smith" wird zur Amazon-Serie

(c) imago/Cinema Publishers Collection

Brad Pitt und Angelina Jolie 2005 in "Mr. And Mrs. Smith"

Nicht Brad Pitt und Angelina Jolie, sondern der US-Schauspieler Donald Glover und seine britische Kollegin Phoebe Waller-Bridge werden die Titelrollen spielen.

Beide sind Auftragsmörder und miteinander verheiratet: in der Action-Komödie "Mr. & Mrs. Smith" spielten Brad Pitt und Angelina Jolie 2005 die Hauptrollen. Nun legt Amazon Studios den Stoff als Fernsehserie neu auf. US-Schauspieler und Musiker Donald Glover (37, "Atlanta") und seine britische Kollegin Phoebe Waller-Bridge (35, "Fleabag") werden zu Mr. und Mrs. Smith, wie das Medienunternehmen am Freitag mitteilte. Das preisgekrönte Duo ist auch an der Produktion beteiligt.

Glover stimmte mit einem kurzen Teaser-Video auf Instagram-Story auf die für 2022 geplante Produktion ein. Grammy-Preisträger Glover ("Redbone"), auch unter dem Künstlernamen Childish Gambino bekannt, ist Hauptdarsteller, Regisseur und Drehbuchautor der Hip-Hop-Serie "Atlanta". Waller-Bridge machte als Autorin und Hauptdarstellerin der Comedy-Serie "Fleabag" über das komplizierte Liebes- und Familienleben einer Londonerin Furore.

In dem Filmhit "Mr. & Mrs. Smith" von Regisseur Doug Liman mimten Jolie und Pitt erfolgreiche Profi-Killer, die aber nichts über die beruflichen Aktivitäten des jeweils Anderen Bescheid wissen. Ihr perfektes Doppelleben führte zu gefährlichen Verwicklungen.

