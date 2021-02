Iran: Löste eine Katze den Großbrand im Kraftwerk aus?

Das Tier soll in der Nacht in das Kraftwerk auf der Insel Charg eingedrungen und zum Sicherheitskastens gelangt sein. Die Folge: Kurzschluss und Kabelbrand.

Eine Katze hat laut Medienberichten in einem Kraftwerk im Südiran einen Großbrand ausgelöst. Das Tier war demnach in der Nacht auf Samstag in das Kraftwerk auf der Insel Charg eingedrungen und dann weiter bis zum Bereich des Sicherheitskastens gelangt. Dies führte aus bisher unbekannten Gründen zu einem Kurzschluss, einem Kabelbrand und letztendlich zu dem Großfeuer, hieß es.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten zwar das Feuer löschen, aber das Kraftwerk musste für einige Stunden ausgeschaltet werden.

(APA/dpa)