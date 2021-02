Die (Landes-)Grenzen von Kurz' Macht

Am Ende der langen Verhandlungen stand ein Kompromiss, der alle ihr Gesicht wahren ließ. Was der Tirol-Konflikt über die Machtverhältnisse in der ÖVP erzählt. Und wie Parteiobmann Sebastian Kurz die schwarze Herde bei Laune hält.

Gewinner gibt es zwar keinen, aber – fürs Erste – auch keinen Verlierer. Vom Image Tirols im Ausland vielleicht einmal abgesehen. Landeshauptmann Günther Platter kann von sich behaupten, sein Bundesland vor einer Quarantäne bewahrt zu haben. Seilbahnchef Franz Hörl („Wiener Rülpser“) und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Walser („Dann werden sie uns kennenlernen“) werden in Unternehmerkreisen gefeiert, weil sie es den Wienern gezeigt haben. Und die Verantwortlichen der Bundesregierung nehmen für sich in Anspruch, mit der Testpflicht am Ende doch noch eine Verschärfung durchgesetzt zu haben.