6114 neue Corona-Fälle in Deutschland

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen in Deutschland geht weiter zurück.

Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonntag binnen 24 Stunden 6114 neue Fälle in Deutschland. Das sind 2.240 Ansteckungen weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück auf 57,4 von zuletzt 60,1. Der Wert gibt an, wie viele Infektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche verzeichnet wurden.

Bund und Länder streben zunächst einen Wert unter 50 an, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt. 218 weitere Menschen starben dem RKI zufolge in Verbindung mit dem Virus, am Vortag waren es 551.

Insgesamt sind nun in Deutschland über 2,334 Millionen Ansteckungen bestätigt und 64.960 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert.

(APA/dpa)