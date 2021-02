„Jetzt sagt keiner mehr Danke“

Wie haben zwei junge Medienprofis das Jahr 2020 erlebt? Die Antworten spiegeln den Ablauf der Pandemie aus Sicht der Werber. Und sind erstaunlich konventionell.

Erst der Digitalhype, dann Corona – dass muss doch Spuren in Österreichs Werbepraxis hinterlassen haben? Fragen wir doch die Jungen, die Wilden und Unkonventionellen, wie sie das Jahr erlebt haben, in dem kein Stein auf dem anderem blieb. Lisa Riepl und Christoph Brenner (beide 27) sind Teamleads bei den Marketing Natives, dem „Netzwerk für Marketing-Enthusiasten“. Beide arbeiten hauptberuflich in Mediagenturen. Wie haben sie 2020 erlebt?