"Auf ein Leben voller Liebe": Die Stars im Liebesrausch

Romantische Fotos, Liebeserklärungen, Tänze und Küsse: So haben die Stars den Tag der Liebe gefeiert.

Riesige Blumensträuße, Pralinen, Liebesschwüre: Die Stars haben am 14. Februar freilich nicht mit Worten gespart und ihren Liebsten in den sozialen Medien Rosen gestreut.

Der ganze Februar sei für Jennifer Lopez und ihren Verlobten Alex Rodriguez ein besonderer Monat, er sei nämlich ihr "Jubiläumsmonat". "Wir haben uns am 1. Februar wieder getroffen", schreibt sie zu einem Rosenstrauß, "zwei Tage später sind wir das erste Mal ausgegangen und seither ist kein Tag vergangen, an dem wir uns nicht gesehene oder gesprochen haben."

Von David Beckham gibt es einen Liebesgruß an die ganze Familie.

Um einen riesigen Strauß Rosen tanzt Heidi Klum mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz. Mit einem Filter lässt sie sich ihn in ihre herzförmigen Brillengläser zaubern - wo sie doch eh nur Augen für ihn hat.

Eine verliebte Camilla Cabello wünscht ihrem Partner Shawn Mendes einen "glücklichen Tag der Liebe und der Freundschaft."

Auf ein Leben voller Liebe stoßt Model und Schauspielerin Kate Upton mit Ehemann Justin Verlander an. Sie feiert aber auch den "Galsday", eine Wortkreation aus "Girls", also "Mädchen", und postet dazu ein Foto mit ihrer Tochter Genevieve.

"Sich selbst" feiert am Valentinstag Lizzo. Mit roten Dessous tanzt sie vor der Kamera und schreibt unter ihr Video: "Wiederholt mit mir: Ich liebe mich selbst", "Ich brauche nur mich" oder: "Ich bin mehr als genug". Ein paar Tage davor gab sie Einblick in ihren neuen Song, aus den sie auf dem Laufband rennend ein paar Zeilen sang. Der Titel, passend zum Valentinstag: "Cuz I Love You".

Mit Humor nimmt den Tag auch Blake Lively. "That time I f*d my hairdresser", schreibt sie unter einem Posting mit Ehemann Ryan Reynolds, der ihr im Video beim Haarfärben hilft.

"Mein ewiger Valentinstag auf absehbare Zeit", kontert Reynolds mit einem Video in Zeitlupe von seiner Ehefrau beim Rodeln.

