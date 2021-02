UBS-Topmanager Novelli wechselt zu Euronext

Robert Karofsky wird alleiniger Leiter der UBS-Investmentbank.

Der neue UBS-Chef Ralph Hamers schafft die Doppelspitze in der Investmentbank ab. Piero Novelli habe sich entschieden, seine aktuelle Funktion Ende März abzugeben, teilte die Schweizer Großbank am Montag mit. Der 1965 geborene Italiener wird neuer Aufsichtsratschef von Euronext, wie der Börsenbetreiber mitteilte. Bereits heute ist Novelli Dozent am Imperial College in London, am MIT in den USA sowie einer Universität in Rom.

Der gegenwärtige Co-Chef des UBS-Investmentbankings, Robert Karofsky, werde zum alleinigen Leiter des Geschäfts. Er kommt aus dem Aktienhandel, Novelli aus dem Fusionsgeschäft. Die Leitung des Investmentbankings hatten die beiden im September 2018 übernommen, nachdem Andrea Orcel die Firma verlassen hatte, um Chef des spanischen Geldhauses Santander zu werden. Doch die Spanier zogen ihr Angebot zurück, weil sich beide Seiten nicht auf das Gehalt einigen konnten. Daraufhin verklagte Orcel Santander. Orcel soll Mitte April den Chefposten bei der italienischen Bank-Austria-Mutter UniCredit übernehmen.

Karofsky und Novelli hatten die UBS-Investmentbank umgebaut, das Geschäft stärker mit anderen Teilen der Bank verzahnt und das Jahr 2020 mit einer Eigenkapitalrendite von fast 20 Prozent abgeschlossen, wie die UBS schrieb. Hamers, der im vergangenen Herbst das Steuer bei der Großbank übernommen hatte, will am Wertpapierhandel und der Beratung von Unternehmen bei Firmenzusammenschlüssen und Börsengängen festhalten. "Unsere Investmentbank ist zentral für den Erfolg unserer Konzernstrategie", erklärte er. "Ich bin überzeugt, dass Rob Karofsky die richtige Führungspersönlichkeit ist, die uns dabei unterstützt, unsere gemeinsamen strategischen Ambitionen zu erreichen."

Der frühere ING-Chef hat sich bei Neubesetzungen von Spitzenpositionen bisher zurückgehalten. Im Dezember ernannte er Sabine Keller-Busse mit 1. Februar zur Leiterin des Geschäfts im Heimatmarkt.

(Reuters)