Schuldzuweisungen, Vorwürfe und gegenseitige Anfeindungen. Ein Vorfall reißt die tiefen Risse in der heilen Glitzerwelt auf Social Media noch einmal weiter auf. Und lässt Medienschaffende ihre Verantwortung einmal mehr hinterfragen.

Gegenseitige Schuldzuweisungen, Beileidsbekundungen und die Frage, welchen Schaden Cybermobbing anrichtet: Der Tod der ehemaligen "GNTM"-Kandidatin Kasia Lenhardt hat auf Social Media viel aufgewirbelt. Die Agentur des 2012 durch die Castingshow "Germany's Next Topmodel" bekannt gewordenen Models hat ihren Tod bestätigt, auch die Familie hat sich über ihren Anwalt an die Öffentlichkeit gewendet, wie Medien berichten. Sie bedanke sich demnach für die Anteilnahme, bitte aber, von weiteren Trauerbekundungen abzusehen - "damit wir in diesen schweren Stunden zu uns selbst finden können."

Während viele Medien von der Berichterstattung solcher Vorfälle absehen, um den sogenannten "Werther-Effekt" und somit mögliche Nachahmungstaten zu vermeiden, erachten es einige von ihnen aber als notwendig, es zum Gegenstand ihres Narratives zu machen: Weil es auch darum gehe, wie und wann über Menschen berichtet wird. So wurde Lenhards Trennung von FC-Bayern-Spieler Jérôme Boateng kurz zuvor zum Teil von Boulevardblättern medial ausgeschlachtet, wo es davor medial lange Zeit ruhig um das Model war. Interviews wurden gesucht, persönliche Nachrichten veröffentlicht, Details preisgegeben. Hassnachrichten waren damals die Folge, Fans, die sich auf eine Seite schlagen und ihrem Star auf diese Weise zur Seite stehen wollten. Mittlerweile soll sich auch die Mutter von Kasia Lenhardt auf der Plattform Instagram zu Wort gemeldet haben: Mobbing habe ihr das Kind genommen.

Wenn von der Verantwortung Medienschaffender die Rede ist, sind dabei heutzutage genau vor diesem Hintergrund auch die sozialen Medien mit eingeschlossen. Denn die gehen bekanntlich ihre eigenen Wege. Dort wird über die genauen Umstände des Todes von Lenhardt spekuliert, Menschen in ihrem Umfeld werden zur Rechenschaft gezogen, auch sie selbst wird mit Vorwürfen und Kritik überschüttet. Jeder scheint zu wissen, was genau passiert ist und wo genau die Probleme lagen. Und vor allem: wer schuld am Tod der 25-Jährigen ist. Für die einen ist sie selbst die Böse, schließlich hat sie einen sechsjährigen Sohn hinterlassen, für die anderen ist es ihr Ex-Freund Jérôme Boateng, für andere wieder sind es die User der sozialen Medien, die nicht davor zurückscheuen, andere mit Hass, Kritik und Anfeindungen zu überschütten.

Zeichen gegen Cybermobbing

Zahlreiche Influencer melden sich nun zu Wort und setzen ein Zeichen gegen Cybermobbing. "Stop Mobbing" oder "Mobbing tötet" lauten einige der Schlagworte. Diese Statements haben eine weitere Diskussion entfacht. Nämlich jene rund um die Scheinwelt Instagram, die Comedian Oliver Pocher regelmäßig über seine "Bildschirmkontrolle" zum Thema macht. Und der genau jetzt mit diesem Format ins Zentrum der Kritik geraten ist. In der "Bildschirmkontrolle" zeigt er widersprüchliches oder groteskes Verhalten von Internet-Bekanntheiten auf. Diese werfen ihm wiederum vor, Hass und "Shitstorms" gegen sie anzuzetteln, und ziehen nun auch zum Fall Lenhardt Verbindungen.

"Das ist doch keine Unterhaltung mehr", meldet sich etwa Senna Gammour, Popsängerin und ehemaliges No-Angeles-Mitglied, zu Wort. "Gestern war es, weil es eine Dubai-Reise gab, heute, weil man sein Beileid ausgesprochen hat, morgen wird es ein schwarzes Bild sein, was man postet. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Ihr seid doch alle komplett gestört. So viel Unruhe im Internet, das ist der Wahnsinn. Du kannst ja noch nicht einmal ein Produkt posten, für das du bezahlt wirst, das ist kein Geheimnis, ohne dass das ausgeschlachtet wird."

"Heuchlerisch und scheinheilig"

Oliver Pocher hatte letzte Woche nach der Todesmeldung von Lenhardt seine "Bildschirmkontrolle" ausfallen lassen, nimmt aber in der aktuellen Folge dazu Stellung.

Konkret macht er dies über ein Video einer anderen Userin. "Wo wart ihr an all den anderen Tagen", fragt diese darin all jene, die sich nun gegen "Hate" und "Cybermobbing" aussprechen. "Wo wart ihr, als ich und viele andere Nicht-Influencerinnen auf dieses Thema aufmerksam gemacht haben?" Sie seien nicht dabeigewesen, weil ja nichts passiert ist. "Falsch, es passiert jeden Tag. Aber es passiert Menschen, die nicht zu eurer Elite gehören, die Elite der Influencer."

Und diese Influencer-Elite ist auf Likes und Follower bedacht, meint "Ivana" in ihrem Video. Es hätte damals aber wohl nicht zwischen Rabattcodes und Produkten Platz gehabt, und es hätte sie Follower gekostet, über Mobbing zu sprechen. Doch jetzt bringe es Likes, die eigene Geschichte auszupacken und sich gegen Mobbing auszusprechen. "Es geht wieder nur um euch. Lasst diese junge Frau in Frieden ruhen und nutzt ihr Schicksal nicht für eure Likes." Und weiter: "Hättet ihr euch wirklich mit Mobbing beschäftigt, würdet ihr jetzt nicht Schuldzuweisungen vornehmen."

Oliver Pochers Methoden könne man hinterfragen, aber auch das eigene Verhalten. "Ihr fordert, dass Instagram sich ändern muss, aber ihr seid Instagram. Es ist an euch, etwas zu ändern, euch für wichtige Dinge einzusetzen, ganz ohne Anlass." Man könne sich auch stark machen, ohne dies jedem zeigen zu wollen. Man könne andere fragen: "Wie geht es dir, was kann ich für dich tun?" und man kann über unschöne Dinge sprechen und sich für wichtige Dinge stark machen, auch wenn es gerade nicht in die Glitzerwelt passt. "Und auch wenn du Follower verlierst - du gewinnst mehr an Menschlichkeit."

(bsch)