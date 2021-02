Die Mär um das Apple-Auto

Apple ist auf Partnersuche für das erste iCar. "Projekt Titan" soll nach fünf Jahren wieder in Angriff genommen werden.

Jahrelang schien das fahrende Prestigeprojekt Apples reine Theorie zu bleiben, jetzt nimmt es wieder an Fahrt auf. Dabei kommen die Meldungen nicht direkt von Apple. Von Investitionen in Milliardenhöhe bei Hyundai und Kia ist plötzlich die Rede. Meldungen, die umgehend von den Autoherstellern wieder revidiert werden. Auch Nissan ist wieder aus dem Rennen. Wer fährt noch mit bei "Projekt Titan"?

Hyundai und Kia haben angebliche Investitionen und Gespräche über die Entwicklung eines Apple-Autos öffentlich dementiert. Nun soll auch der japanische Autohersteller Nissan Verhandlungen mit Apple über die Produktion von selbstfahrenden Autos offenbar beendet haben, oder nie in solchen gewesen sein. "Wir befinden uns nicht in Gesprächen mit Apple", sagte eine Nissan-Sprecherin. Das Unternehmen sei jedoch immer offen für Kooperationen und Partnerschaften, um die Transformation der Industrie voranzutreiben. Die Sprecherin lehnte einen weiteren Kommentar ab, Vertreter von Apple waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Zuvor hatte die Zeitung "Financial Times" berichtet, die Unternehmen hätten kurze Gespräche über eine mögliche Partnerschaft für die Produktion von autonomen Autos geführt. Diese seien jedoch gescheitert, da Nissan kein reiner Auftragsfertiger für die Apple-Autos werden wolle, hieß es in dem Bericht. Bei der Suche nach einem Produzenten für seine Roboterfahrzeuge war der US-Konzern bereits am südkoreanischen Autobauer Hyundai gescheitert.

Magna, Daimler, alle möglichen Autohersteller wurden bereits im Zusammenhang mit dem Titanen-Projekt genannt. Einen Partner braucht Apple in jedem Fall, denn selbst das iPhone lässt Apple den eigenen hohen Qualitätsansprüchen entsprechend extern fertigen.

Passt Apple in den Automarkt...

...und passt der Automarkt zu Apple? Als Tim Cook 2015 Gerüchte rund um Projekt Titan bestätigte, wollte man ein Elektroauto entwickeln, das autonom auf den Straßen unterwegs ist. Das will auch Tesla. Wobei das Unternehmen von Elon Musk kein Vorzeigebeispiel für Apple sein sollte. Im bisher erfolgreichsten Jahr (2020) wurden 500.000 Wagen ausgeliefert. Das schafft die Marke VW in einem Monat. Hinzu kommen teure Produktionsmängel. Einer der Nachteile bei der hauseigenen Massenfertigung.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Apple sich einem vielversprechenden Produkt annimmt und es zu einem Riesenerfolg macht. Das beste Beispiel dafür bleibt das iPhone. Erst Apple machte das Smartphone zu einem Massenprodukt, ähnlich bei der Apple Watch. Mit einem Auto würde sich das Unternehmen viel vornehmen. An den Barreserven scheitert es nicht, wohl vielmehr an dem "one more Thing", das Apple mitliefern müsste. Ein Akku mit unglaublicher Reichweite scheint nicht in greifbarer Nähe, eine wirklich intelligente KI ebenfalls. Ebenso wie das Apple-Auto wohl selbst.