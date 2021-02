Bitcoin kämpft mit 50.000er Marke

Die Marke von 50.000 Dollar ist für Bitcoin bislang eine überwindliche Hürde.

Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verbilligt sich am Montag auf 47.672 Dollar, nachdem sie am Wochenende auf ein Rekordhoch von 49.756,44 Dollar gestiegen war. Der Sprung über die 50.000 Dollar sei aber nur eine Frage der Zeit, sagt Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus Axi. "Nach Tesla und Mastercard interessiert sich mit Morgan Stanley ein weiteres, angesehenes Großunternehmen für die Kryptowährung." Die US-Investmentbank denkt einem Medienbericht zufolge über Engagements in Bitcoin nach.

(Reuters)