New Yorker Modewoche: Digital, chaotisch, fragmentiert

Zwei digitale Plattformen, unterschiedliche Saisonen und große Namen, die ihren eigenen Weg gehen. Die Fashion Week im Big Apple zeigt sich diesmal von ihrer chaotischen Seite.

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Auf der einen Seite kann man die digitalen Modewochen als demokratischen Prozess sehen, jeder kann in der begehrten ersten Reihe sitzen, in der es sonst nur die Crème de la Crème der Modeindustrie und der Stars verschlägt. Auf der anderen Seite fehlt vielen nicht nur die Emotion einer Liveshow, sondern auch die Energie und Inspirationen rund um die Modewochen.

In New York City, wo die Fashion Week am 14. Februar begann, geht es vor allem chaotisch zu. So gibt es gleich zwei konkurrierende Online-Plattformen, auf denen Designer ihre Mode zeigen können: Runway 360 vom US-amerikanischen Moderat CFDA und NYFW.com von IMG. Außerdem wurde die Eintrittsbarriere gelockert, so können Designer etwa nicht nur die klassische Herbst/Winter-Kollektionen zeigen, sondern auch die eigentlich aktuelle Sommerkollektion präsentieren.

Zur weiteren Fragmentierung der Modewochen führt, dass einige große Designer wie etwa Ralph Lauren oder Marc Jacobs gar nicht an der Fashion Week teilnehmen, sondern getrennt davon ihre eigenen Shows veranstalten. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich somit möglicherweise mehr Aufmerksamkeit erzeugen lässt.

Für die klassische Modewoche fehlen so aber wichtige Zugpferde. Erhalten weniger etablierte Designer nun mehr Zuspruch, oder hält sich das Interesse der Zuschauer im Allgemeinen dann mehr in Grenzen? Fragen, die man aufgrund der Erfahrungswerte noch nicht genau beantworten kann. Was auf alle Fälle sicher ist: Bei Journalisten, Einkäufern und auch Kunden sorgt die Fragmentierung wohl für mehr Verwirrung.

"Jogginghosen sind nicht für immer"

Das Hauptproblem sieht Christian Siriano im Gespräch mit "WWD" aber woanders: "Das Wichtigste, das wir herausfinden müssen, ist, wie wir die Leute wieder für Kleidung begeistern können." Menschen kaufen weniger Mode, da die Anlässe fehlen. Und da viele Menschen nach wie vor von zu Hause aus arbeiten, wird nur Essenzielles gekauft.

Dem kann auch Designer Prabal Grung beipflichten. Aber er ist sich sicher, dass auf die Mode auch wieder bessere Zeiten zukommen werden. "Nicht jeder Designer wird Jogginghosen machen und Jogginghosen sind nicht für immer." Der 41-Jährige fühlt sich durch die neuen Gegebenheiten auch befreit. So kann er virtuell überall seine Kollektion vorstellen und auch das Geld für eine aufwendige Catwalk-Show sparen. "So sehr die Welt es auch gewohnt ist, uns am Ende der Show auf dem Runway verbeugen zu sehen, die längste Zeit waren uns die Hände gebunden und nun sind wir frei."

